Megújult az uniós pályázatok hivatalos oldala

Már hónapok óta látható volt a palyazat.gov.hu oldal tetején, hogy az új dizájn szerinti weboldalra át lehetett kattintani, most viszont már ez jön be alapesetben a palyazat.gov.hu oldalra kattintva. Az oldal szerkezete, tartalmi felépítése nem tér el érdemben az eddigitől, igaz még könnyebben arra a témára tud kattintani a látogató, amely érdekli, így a címlapon található nagy "dobozokban" könnyen tud navigálni és például pályázatot, vagy nyerteseket keresni.Az oldal fejlesztői ma egy külön közleményben egy technikai tanácsot is megosztottak a Chrome böngészőt használó olvasókkal arra az esetre, ha a honlap új arculata nem megfelelő formában jelenik meg.