Milliárdokat nyertek el pest megyei cégek telephelyük fejlesztésére

A kormány Pest megye fejlesztését szolgáló programjának keretében a vállalkozások telephelyeinek fejlesztésére irányuló pályázat 2018 májusában jelent meg, célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének a javítása. Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg 100 millió forint volt.A megemelt keretből 87 Pest megyei vállalkozás összesen mintegy 4,5 milliárd forint értékben fejlesztheti eszközparkját annak érdekében, hogy versenyképességét, termelékenységét javíthassa. A beruházások következtében várhatóan több, mint 46 ezer négyzetméternyi új telephely épülhet és közel 31 ezer négyzetméternyi telephely újulhat meg. A beruházások várhatóan több, mint 200 új munkahely létrejöttét, valamint közel 1500 meglévő munkahely megtartását is elősegítik - tájékoztatott Rákossy Balázs.A Pest megye fejlesztését támogató program 2019-ben is folytatódik - tájékozatott az államtitkár. 2019. január 23-ától lesz elérhető 4 milliárd forint támogatási kerettel a pest megyei települések belterületi csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztését, korszerűsítését célzó pályázat. 2019. február 20-án nyílik a Pest megyében található mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseit támogató pályázati felhívás 4,5 milliárd keretösszeggel. Ebben az évben számítani lehet még a turisztikai attrakciók és szálláshelyek fejlesztését támogató pályázati kiírások, valamint Pest megye hátrányos helyzetű térségeinek támogatását célzó konstrukciók megjelenésére is.