Nem engedi el a gyanús magyar ügyet az EU Csalás Elleni Hivatala

Mi van az OLAF jelentésében?

Az ügy előzményei

Az Index összefoglalója szerintaz (OLAF) az Elios Innovatív Zrt. által 2011 és 2015 között elnyert, uniós pénzügyi forrásokat felhasználó közbeszerzésekkel kapcsolatban és a vizsgálati jelentést az OLAF már elküldte az Európai Bizottságnak, illetve a magyar ügyészségnek, ésAz OLAF kétéves nyomozása során 35 darab 2011 és 2015 közötti közbeszerzést vizsgált, és nemcsak szabálytalanságokra, hanemA Wall Street Journal kérdésére elárulták, hogy a nyomozásból kiderült, hogy Hamar Endre, az Elios egykori tulajdonosának cége, a Sistrade úgy vett részt egyes pályázatok előkészítésében az önkormányzatok részéről, hogy Hamar közben az Eliosban is tulajdonos volt. Az Elios az EU-s pénzekből a magyar települések közvilágítását modernizálta.A Wall Street Journak megkereséséreAz OLAF a BizottságnakAmint az alábbi kronológiában összefoglaljuk: az Elios 2015-ig volt Tiborcz István tulajdonában, a cég közbeszerzéseinek ügyébenAz Európai Bizottság egyébként a közvilágítási projektekkel kapcsolatos, 2007-2013-as ciklusra vonatkozó uniós programrészből már régebb óta nem fizet pénzt (felfüggesztette az átutalásokat). Az amerikai lap emlékeztet is rá, hogy a Bizottság minden programban visszatartja a 7 évre szóló keret 5%-át biztonságképpen ésOrbán Viktor kormányfő még egy 2015. május végi parlamenti felszólalásában mondta azt , hogy senki nem élvezhet előnyt és nem szenvedhet el hátrányt sem kapcsolatai, sem származása, sem politikai nézetei miatt és utasította az állami szerveket, hogyEzt követően pár nappal jött ki a hír , hogy még április végén eladta Tiborz az Eliosban meglévő részesedését arra hivatkozva, hogy őt és a családját folyamatos támadások érték.Ennek nyomán Magyarországon is indultak nyomozások, de 2017 elején, azaz éppen egy évvel ezelőtt a legfőbb ügyész azt jelezte , hogya Hévízen, Kalocsán, Mezőhegyesen és Szekszárdon egy budapesti székhelyű gazdasági társaság által kivitelezett közvilágítás korszerűsítési projektek kapcsán.