Szeged nyerte el az Európai Bizottság közlekedésfejlesztési díját

A magyar nagyvárosok közül a legalacsonyabb, 23-24 százalékos a személygépkocsit használok aránya, miközben 37-38 százalék a tömegközlekedést, 17 százalék a kerékpárt választja.

A politikus elmondta, a díjat az a település kaphatja meg, amely hosszú távon fölhasználja a városi közlekedésben Európa-szerte kidolgozott innovatív megoldásokat., és létrehozta a téma iránt érdeklődő magyar települések szervezetét is - közölte az alpolgármester.Az elismerésre pályázatot kellett beadni, amelyben, köztük a villamos- és trolibuszhálózat csaknem 30 milliárd forintos költségvetésű korszerűsítését, a kerékpárút-hálózat és kerékpártárolók számának bővítését, valamint az olyan szolgáltatásokat is, mint- tudatta Nagy Sándor.A város jelenleg is részt vesz több európai programban, a többi közt vizsgálják, miként lehet akkumulátoros trolik segítségével olyan területeket is bekapcsolni a tömegközlekedésbe, ahol nincs felsővezeték-hálózat - tette hozzá a politikus.Az alpolgármester hangsúlyozta,A mobiltelefonok adatainak feldolgozásával végzett kutatás alapjánAz év első nyolc hónapjában pedig növekedett a tömegközlekedés díjbevétele, úgy, hogy a viteldíjak nem emelkedtek.