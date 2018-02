Új jobbkeze lesz Junckernek és Navracsicsnak

A bizottság főtitkára ezzel szemben a testület legmagasabb szintű bürokratája, aki a szervezet bürokráciájának működését irányítja, és a bizottság egészét szolgálja. A főtitkárság feladata a bizottság és az alá tartozó főigazgatóságok zavartalan, gördülékeny munkájának biztosítása. A döntés nyomán az egyesek által "buldózerként" jellemzett Selmayr a jövő évi uniós tisztújítás eredményétől függetlenül kulcspozícióban marad a bizottságban.

Az Európai Bizottság heti ülését követő sajtótájékoztatón Juncker arról számolt be, hogy Alexander Italianer jelenlegi főtitkár március 1-jén nyugdíjba megy, helyére pedig Martin Selmayrt nevezte ki a biztosi testület. Juncker úgy vélekedett, hogyminden képességgel rendelkezik, hogy ugyanolyan példásan betöltse a tisztséget, mint a kabinetfőnökit.A kabinetfőnökök a biztosok személyes irodáit irányítják, és kulcsszerepük van a döntések előkészítésében. Rendszeres értekezleteiken készülnek azok az anyagok, melyek végül a biztosok elé kerülnek. Közülük is kiemelkedik a mindenkori elnök kabinetfőnöke, deSajtóhírek szerint ő afféle szürke eminenciás Juncker oldalán. Korábban egyébként a Junckerhez hasonlóan szintén luxemburgi Viviane Reding biztosi kabinetjét irányította.A biztosok csak az utolsó pillanatban vették napirendre az ügyet. Uniós források szerint azért, hogy- jelentette a Politico hírportál. Sajtóhírek szerint a Brüsszelben sokak által egyszerre csodált és rettegett, Juncker jobbkezének tartott német jogász a legbefolyásosabb kabinetfőnök a szervezet történetében.A szerdai ülésen emellett kineveztek Közleményében a bizottság rámutatott, hogy a kinevezettek között hat nő és négy férfi van.Juncker a mandátuma elején azt vállalta, hogy ez az arány 2019. október 31-ig eléri a 40 százalékot.Günther Oettinger emberi erőforrásokért is felelős uniós biztos elmondta, hogy figyelembe vették az érintettek szakmai hátterét és kompetenciáit, illetve a nemek közötti egyensúly szempontját is.