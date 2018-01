Uniós pályázatból fejleszt? - Sok fontos szabályra is figyelni kell mostantól

Az egyik közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy megjelent a Pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programkiemelt projektek pénzügyi lebonyolításához. Ezzel párhuzamosan egy másik közlemény arról ad hírt, hogy egy hasonló Pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató a GINOP programokprojektjeinek (GINOP-5 és GINOP-6 prioritás) pénzügyi lebonyolításához is megjelent.Egy harmadik közlemény azt emeli ki, hogy szintén megjelent a Pénzügyi elszámolási tájékoztató azokhoz a projektekhez, amelyek a GINOP ERFA-ból finanszírozott részén belülpénzügyi lebonyolításához kapcsolódik.Egy n egyedik közlemény pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy több ponton módosult a Pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató, 2015.01.01 után meghirdetett pályázati felhívások keretében kizárólag vissza nem térítendő támogatással támogatott projektek kapcsán. A módosításokat egy külön összesítő táblázatban foglalták össze, amely itt érhető el. Az ötödik közlemény azt emeli ki, hogy megjelent a "Tájékoztató aa támogatást igénylők számára" című dokumentum, amelynek célja, hogy a kedvezményezettek a csekély összegű támogatások igénybevétele során egységesen és jogszerűen járjanak el. Az állami támogatásokról - többek között a de minimis támogatásokról is - további információk a Támogatásokat Vizsgáló Iroda oldalán találhatóak (www.tvi.kormany.hu), illetve ezen a linken konkrétan is elérhető az összesítő dokumentum.Egy hatodik közlemény végül arra hívja fel a figyelmet, hogy módosult a Pénzügyi Elszámolási Útmutató mellékletét képeződokumentum, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében megjelent felhívások kapcsán különösen lényegek. Nevéből adódóan a dokumentum az utazási költségtérítés szabálymódosításait tartalmazza és mivel a közleményazzal, hogy a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Az is fontos, hogy a közlemény visszavonásig érvényes, az esetleges visszavonásról külön közlemény fog rendelkezni.