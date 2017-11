Utáljuk az életet az EU-ban, félünk a migrációtól és külső segítségre várunk

A felmérés első felében arra kérdeztek rá, hogy az emberek mit tartanak az EU két legfőbb értékének a kilenc megjelölhető válaszból. EszerintA magyarok közel ugyanilyen arányban (27%) jelölték meg azt a választ, hogy az EU mennyire tartja tiszteletben a demokratikus és az emberi jogokat, illetve a jogállamiságot. A harmadik legtöbb magyar (25%) az EU-s állampolgársággal járó életszínvonalat jelölte meg.

tényleg van törésvonal kelet-nyugati értelemben az EU-n belül a migrációs témában. De ez úgy jelenik meg a felmérésben, hogy míg az eurózóna tagállamokban a munkanélküliségtől félnek a legtöbben, addig a nem-eurótagoknál a migrációval kapcsolatos probléma dominál, noha a bejövő menekültek döntő része a fejlett eurózóna tagállamokat célozza.

Az EU előtt állóközött a résztvevők 39%-a említette a munkanélküliséget, azaz ez okozza a legnagyobb félelmet, igaz az arány 6%-ponttal alacsonyabb tavalyhoz képest, összhangban a csökkenő munkanélküliséggel és a csúcson lévő uniós foglalkoztatottsággal. A társadalmi egyenlőtlenségeket közel ugyanilyen arányban jelölték meg EU-szerte (36%), a migrációval kapcsolatos problémák a harmadik helyen állnak (34%, ami 2%-pontos csökkenés tavalyhoz képest), míg a terrorizmussal és biztonsággal kapcsolatos kérdések a negyedik helyen állnak (32%, 1%-pontos növekedés).Amint azt többek között a magyar kormányfő is rendszeresen hangsúlyozza:Az eurózónán belül tehát a munkanélküliségtől való félelem a legfontosabb (az emberek 44%-a említette az EU-átlag szintjén, ami 6%-pontos csökkenés tavalyhoz képest), utána második legerősebb félelem a társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos (39%) és csak a harmadik helyen látjuk a migrációval kapcsolatos kérdéseket (32%). Ezzel szemben(a megkérdezettek 37%-a említette, 1%-pontos csökkenés), mögötte a terrorizmussal és biztonsági kérdésekkel (35%, +4%-pont) kapcsolatos félelem a második legerősebb, és csak a harmadik-negyedik helyen látjuk a társadalmi egyenlőtlenségek és a munkanélküliség kérdését (29, illetve 28%).Az alábbi ábra szerint(4%-ponttal kevesebben, mint tavaly) és még ezzel a magas aránnyal is csak a negyedikek vagyunk a tagállamok körében: az észtek is ugyanilyen arányban félnek ettől a témától, a csehek és a máltaiak viszont még nagyobb arányban (rendre 54%, illetve 60%). Érdemes egyébként megemlíteni és az időskori szegénység problémájával is összefügghet, hogy minden második német ajelölte meg első helyen, így tehát németek szerint ez a téma a legfőbb kihívás az EU-ban., és így ez messze a második helyre szorult a magyarok által gondolt fő kihívások között (a harmadik helyen 28%-kal a terrorizmussal és biztonsággal kapcsolatok félelmek láthatók).

Érdekes volt a felmérés harmadik fő kérdése is, ami azt feszegette, hogyA szociális dimenzió (egyenlőség és szolidaritás) továbbra is dominál (45%), a környezetvédelmet említők aránya hirtelen intenzíven nőtt, a szabadkereskedelemmel és piacgazdasággal kapcsolatos válaszok aránya azonban évek óta látványosan csökkenő trendet mutat.

Különösen érdekes, hogy, azaz mennyire a szolidaritásra, vagy az egyéni előrejutásra (individualizmusra) épüljön az EU 2030-ban. Amint az alábbi ábrán látszik:Ezzel párhuzamosan a németek 46%-a szerint a szolidaritásnak és az individualizmusnak egyformán fontosnak kell lennie a társadalomban 2030-ban.az emberek 56%-a szerint a szolidaritásnak kell elsődlegesnek lennie, de közben 25% szerint a két modellnek egyformán fontos súlyt kell adni a jövőbeli társadalomban.Öt év alatt egyébként az osztrák társadalomban 25%-ponttal 50%-ra ugrott a szolidaritást szorgalmazók aránya (akkor volt ilyen kérdés utoljára), deKözben viszont a németeknél 9%-pontos csökkenés volt a szolidaritást támogatók körében, tehát a németek egyre inkább azt gondolják, hogy mindenki oldja meg maga a kihívásait az EU-n belül.

- derül ki szintén a friss felmérésből. Az osztrákoknál és a letteknél egyébként 2006 óta figyelemre méltó változás követezett be (9-9%-pontos ugrás), de a magyaroknál is 7%-ponttal nőtt a elégedettek aránya.

Ha azkérdeztek rá a felmérés során,(66%), de például különösen érdekes, hogy a csehek, luxemburgiak, szlovákok kissé mögöttünk vannak. A görög emberek széleskörű elégedetlensége talán nem meglepő 7-8 évi megszorítási időszak után. 11 évvel ezelőtthöz képest a magyar 66%-os arány 22%-pontos ugrást jelent, ami a második legnagyobb arányú ugrás a lengyelek után (24%).

(csak az emberek 62%-a ért egyet ezzel), így pedig érthető, hogy(elsősorban munkavállalás miatt). A V4-országokat nézve a csehek és a szlovákok között 77% és 86% az elégedett emberek aránya, míg a lengyeleknél 90% ez az arány. A többi tagállamban pedig szinte mindenki elégedettEgyébként a friss magyar eredmény még inkább elgondolkodtató akkor, ha tudjuk, hogy

a magyarok pesszimizmusa az EU-val szemben jelentősen csökkent az elmúlt években.

Az élettel való elégedettséget még tovább feszegették a friss felmérésben, azt is megkérdezve, hogyazaz nálunk a legkisebb (57%) az elégedettek aránya, a csehek és a románok után. Egyébként ennél a kérdésnél is a(+26%-pont) a portugálok után, azaz

A fenti magyarországi válaszokból (az EU gazdasági jellegét tartjuk fontos értéknek, és a szolidaritásra várunk) egyébként részben következik az, amit az alábbi ábrán is látunk: a magyar választ adók fele teljesen egyet értett azzal a megállapítással, hogyhogy a társadalmi egyenlőtlenségek ne fokozódjanak. Az 50%-os magyar arány egyébként az ötödik legmagasabb a tagállamok között.

A szolidaritás és a jóléti rendszerek kérdésében szintén érdekes eredmény jött ki abból, hogy, feltehetően abban a reményben, hogy a gazdagabb jóléti rendszerek előnyeit a magyarok is élvezhessék valamelyest. A magyar arány egyébként a 11 évvel ezelőtti felméréshez képest 6%-pontot nőtt.

Az utolsó kérdések egyike volt az átfogó felmérésben, hogy az emberek szerintErre a magyarok 25%-a válaszolt úgy, hogy megítélésük szerint a gyerekeik élete már könnyebb lesz, mint az ő generációjuké. Ezott szinte mindenki biztos abban, hogy a gyerekei élete már nehezebb lesz, mint az övé volt.