Vakrepülnek a magyar cégek, de néhány lépéssel sokkal sikeresebbek lehetnek

Az exportra és a digitalizációra hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint a lehetőségek végtelen tárházára - mondta a nyitóelőadásban, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. Hozzátette azonban, hogy a nyitás minden esetben áldozatokkal jár együtt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar gazdaság korszakváltás előtt áll, hiszen egyre mélyebben integrálódunk az európai piacba, és az emiatt is kialakuló munkaerőhiány felhajtja a béreket, ez pedig kihívások elé állítja a vállalkozói szektort: 30-40 %-os béremelést kell kitermelniük. Rámutatott: az áremelés és a termelés volumenének fokozása csak rövid távon járható út, hosszú távon a működés hatékonyságának javítása az igazi megoldás, erre pedig kiváló eszköz a digitalizáció.

A helyettes államtitkár kiemelte: a folyamat nem csak lehetőséget jelent, hanem gyakorlatilag elkerülhetetlen is. A közeljövőben minden üzleti folyamatot máshogy kell majd szervezni, és az a vállalat, amely nem tud ehhez alkalmazkodni, az menthetetlenül kihullik majd a piacról - rögzítette. A kormány feladatát Szepesi abban nevezte meg, hogy segítse a vállalatokat ebben a nagy átállásban, hogy ha majd 20 év múlva visszanézünk, akkor azt mondhassuk: sikeresen vette a magyar gazdaság az akadályt. Rámutatott: ebből a célból működik az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA), amelynek fő feladata, hogy monitorozza a gazdaságot, és megtalálja a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatokat (HGC), és különféle fejlesztési programokkal, így például a HGC Akadémiával segítse őket., a Google "Grow with Google" magyarországi koordinátora ismertette azt a programot, amelynek célja, hogy a hazai kkv-knak képzéseket, információt nyújtsanak. Az előadásában felidézte a McKinsey korábbi kutatását, amely szerint a magyar lakosság 70 %-a használja napi szinten az internetet, és 29%-uk rendel évente legalább egyszer külföldről, de a magyar vállalatok 56 %-a ennek ellenére nem rendelkezik weboldallal, és csupán 12,5 %-uk végez online értékesítést. A tanulmány három csoportra osztotta az európai országokat a digitális gazdaság mérete szerint: digitális éllovasok, big5 és digitális kihívók és megjegyezte: Magyarország az utóbbiak táborához tartozik még.

felhívta a figyelmet, hogy a digitális éllovasok és Magyarország között több adottságbeli hasonlóság is van - a csoportot képező északi- és Benelux államok jellemzően kis, nyitott gazdaságok, akárcsak Magyarország, gazdasági erejüknek így számottevő részét képezik a digitális megoldások alkalmazásából eredő előnyök - ez kijelölheti az utat számunkra is. Biztató Südi szerint, hogy a digitális gazdaságunk növekedése már meghaladja az éllovasokét, hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a lemaradásunk még mindig tetemes: a Big data, az online értékesítés és az automatizáció még messze nincs azon a szinten, mint északon, akárcsak a CRM ügyfél-menedzser rendszerek alkalmazása is jóval kevésbé gyakori még idehaza., az MKB Bank Üzleti Szolgáltatások Üzletágának igazgatója szerint a digitalizáció fogalma tisztázásra szorul: megfoghatóvá kell azt tenni a vállalkozások számára. Az igazgató szerint az európai gazdaságban jelen van egy erőteljes információs aszimmetria, amely azt eredményezi, hogy sok esetben nem érdemes vagy nem célszerű digitalizációs célú beruházásokat eszközölni. Önkéntes digitalizáció Balog szerint ezért nem is nagyon van, a kkv-k nem szívesen digitalizálnak. A hazai vállalatoknak mindössze 10%-a tartja fontosnak a digitalizációt, miközben 33 %-uknak semmilyen digitális jelenléte nincs - jegyezte meg.

Mielőtt azonban elkeserednénk a hazai adatokon, Balog kiemelte, hogy ez európai sajátosság, Ausztriához képest például nem jelentős a lemaradásunk. A megoldás a szemléletben rejlik: a vállalatoknak tudatosítania kell, hogy a digitalizáció nem az eladásban, hanem a működés során a leginkább megfogható. Pont ezért nem is kell feltétlenül komoly fejlesztésre gondolni, néha már egészen egyszerű megoldások is jelentős versenyelőnyt jelenthetnek. Példaként az Amazont hozta fel, amely szintén nem az innovatív ötleteivel, hanem a jelenlétével és az időzítéssel ért el sikert.Balog is hangsúlyozta az ERP és a CRM rendszerek tekintetében tetten érhető lemaradásunkat. Jó hír viszont, hogy a kereslet megvan, mindössze a kínálatot kell hozzáigazítani. Példaként az online bankolási szokásokat hozta: Magyarországon az online bankolók aránya 49%, az EU-ban 61% az összes ügyfél arányában, azaz nem jelentős a lemaradásunk, és erre lehet építeni, hiszen az emberi erőforrás a legdrágább. Az emberi hozzáadott értéket nem igénylő munkák automatizálásával így jelentős költségeket spórolhatnának meg a vállalatok. A bankok digitalizációban játszott szerepe is jelentős - saját bevallása szerint az MKB például folyamatosan kísérleteket folytat különböző digitális megoldásokra, ezek azonban nem mindig sikeresek., a Google Magyarország Industry Managere szerint bár a technológia eddig is felforgatta az életünket, most olyan technológiai változás körvonalazódik, amely még nagyobb felfordulást okoz majd. A felhasználói szokásokban például már érezhető a változás - a korábban forradalminak számító újítások nagyon hamar elvárássá válnak a fogyasztók körében. Emellett a fogyasztók egyre türelmetlenebbek is: több információt akarnak a lehető leggyorsabban, erre pedig a cégvezetőknek fel kell készülniük. Nagy probléma viszont, hogy a hazai kkv-k vezetői gyakran nem fogyasztói fejjel gondolkodnak - a magánéletben használt technológiai vívmányokat nem ültetik át a cégvezetői gyakorlatba. A digitális jelenlét viszont rendkívül fontos egy olyan korban, amikor a fogyasztók 74 %-a nem márkahű, hiszen hajlamos a több információt biztosító cég termékét megvásárolni (64 %-uk elvárja, hogy személyre szabott legyen az információ).

Vadász szerint korábban nem látott igényt támasztanak a vásárlók arra, hogy össze tudják hasonlítani a termékeket. Az információ így már nem a marketingesek kezében van, hanem szétterül a fogyasztói hálózatban. Vadász elmondása szerint a Google felismerte ezt, fejlesztéseibe így beépíti a személyre szabottságot (például egyes keresési címszavak a felhasználó lokációjától és a napszaktól függően eltérő találatokat adnak majd).Vadász javaslata szerint az információs forradalom a "segítségnyújtás korszakában" annak a vállalatnak kedvez majd, aki jelen tud lenni az igény felmerülésénél, és hasznos információt tud adni a lehető leggyorsabban (példaként a Red Roof Inn nevű hotelláncot említette, amely repülőterek szomszédságában létesített komplexumokat, és akkor hirdeti a szobákat, amikor egyes járatokat törölnek a szomszédos reptéren). További tanácsként Vadász elmondta, hogy az exportra törekvő cégeknek figyelembe kell venniük, hogy a mobilinternet sebessége Magyarországon kiemelkedő, sok külföldi országban viszont ehhez képest jelentősen elmarad és minden adott országban törekedni kell a megfelelően illeszkedő megjelenésű weboldalra és a fogyasztók türelmetlensége miatt annak gyors betöltődési sebességére., a SmartCommerce Digital Consulting Kft. vezető tanácsadója előadásában a stratégiai nézőpont fontosságát emelte ki. A vállalatok rétegekre osztható tevékenysége közül a reaktívak közé tartozik például az operatív végrehajtás - azaz maga a cég napi működése. Erre példa az, hogy ha az autós az út közben veszi észre, hogy kifogyott a benzin, akkor ennek kialakulása után kell megoldania ezt a problémát. Az operatív tervezés már a második szint, amire példa, hogy az autós már előre megtervezi, hogy hova megy és ahhoz van-e elegendő üzemanyag a tankban, ha pedig nincs, akkor előre lép már a helyzetben.

rámutatott: ezen a szinten empirikus adatokra, az előző évek működési statisztikáira alapozzák a vállalatok a tervezést, a legfőbb szinten, a stratégiai tervezés szintjén viszont már 3-5 éves vízióról van szó, ahol már elengedhetetlen mérni a piaci potenciált és pozíciót is. Ezen a szinten már fel kell lépnie a proaktív látásmódnak és önmagában az átfogó tervezésnek, amely - a tanácsadó szerint - a hazai kis- és középvállalatok szemléletéből égetően hiányzik. Kis Egon szerint a hazai kkv-k jelentős része nem ismeri a saját piaci részesedését sem, így nemcsak a vízió hiányzik, hanem még az aktuális helyzetével sincs tisztában. Az információszerzés és a tervezés ugyanakkor elengedhetetlen, mert ezek alapján a cégvezető megalapozottabban tudja eldönteni, hogy egy adott helyzetre, üzleti lehetőségre egyáltalán reagáljon-e, vagy sem. Az átfogó terv kidolgozása abban is segít, hogy mikor és hogyan lépjen az exportpiacra az adott cég és nyilván ezt a lépést szintén alaposan meg kell tervezni a célok mentén.Kis rámutatott, hogy ingyenesen is elérhető az a nagy mennyiségű adat, amely az exportpiac feltérképezéséhez első körben szükséges lehet. A piac definiálása után jöhet a számok mellérendelése - eladási adatok, vevők darabszáma, vásárlási volumene, stb. Az információ birtokában jöhet a tervezés fázisa: a stratégia megalkotásánál arra a termékre vagy szolgáltatásra kell építeni, amelyben az adott vállalat jobb a konkurenseinél, és mutatkozik rá fizetőképes kereslet. Az ár azonban Kis szerint a legrosszabb versenyző szempont, mert ha csak ebben vagyunk jobbak a konkurensnél, a helyzet gyorsan változhat és kiszorulhatunk a piacról. Az értéklánc vizsgálata is elengedhetetlen - az exportra készülő vállalatoknak fel kell térképezniük a beszállítók és vevők prioritásait. Ha mindez megvan, akkor mérleget kell vonni a tervezett exportról: a vállalatnak akkor érdemes exportpiacra lépnie, ha a ráfordítások nagyobb mértékben térülnek meg a külföldi piacon, mint a belföldin. Ellenkező esetben a hazai működés fejlesztésére kell a forrásokat felhasználni és a tanácsadó szerint sok cég ezt a döntési helyzetet nem elemzi eléggé, hanem inkább meggondolatlanul rohan az exportpiacok felé., a Szállás.hu Expansion Managere többek között az export kulturális vetületeiről beszélt saját tapasztalatai szerint, így például arról, hogy a lengyel, illetve más régiós országokbeli munkavállalók hozzáállása, kulturális keretei mennyire lényeges hatással járhatnak egy adott célpiacra való belépés során. (Sziebig szerint a magyar vállalati kultúra az amerikai mintát követi, a lengyel ezzel szemben a hierarchikus némethez hasonló). Rámutatott arra is, hogy a célország meghatározása után kulcskérdés a country manager kiválasztása, aki levezényli az expanziót és szerinte érdemes jelentős időt és energiát fektetni a jó manager megtalálásába, mert rossz személyi döntés esetén akár 1-2 évet is elveszíthet a cég a terjeszkedése során. Olyan - elsőre kis jelentőségűnek tűnő - dolgok fontosságát is kiemelte, mint az iroda adott városon belüli elhelyezkedése, az új saját leánycég létrehozása, vagy csak fióktelep működtetésének dilemmája. Rámutatott, hogy a toborzás kulcsfontosságú az új országban és az is, hogy a kinti csapattal milyen módon és milyen gyakran tartja a hazai csapat a kapcsolatot (kiutazik valaki rendszeresen, vagy csak távközlési eszközökön keresztül).

Kerekasztal beszélgetés: tervezés vs. segítségnyújtás, munkaerőhiány vs. digitalizáció

Sziebig kiemelte a helyi marketing szerepét is: vannak olyan megoldások, amelyek sikeres kivitelezésére csak a helyi piacot ismerő szakemberek alkalmasak, összességében viszont igaz, hogy a hazai környezetben alkalmazott módszer a megfelelő külföldi adaptálással külföldön is sikeres lehet. Arra is rámutatott, hogy egy külföldi fióktelepet fenntartó vállalat vezetőjének fel kell készülnie arra is, hogy a kirendeltséget rendszeresen látogatnia kell - enélkül fennáll a veszélye, hogy a külföldi részleg működése eltávolodik a központtól.a Google Hungary Senior Analytical Consultant-ja az információforrásokról tartott előadásában megjegyezte, hogy a vállalatok ma már számtalan forrásból juthatnak információhoz, hogy alaposan meg tudják tervezni az új piacokra való belépésüket. Ezek közül az egyik a Google Trends, amely alkalmas arra, hogy feltárja a termék relevanciáját egy adott országban, de használható akár márkakövetésre is. A tájékozódás kulcsfontosságú, hiszen Polyák szerint nem egyszer kiderülhet, hogy egy termék, amelyre az exporttevékenységét fel akarja építeni a vállalat, valójában nem is exportképes. A vállalatoknak ezen kívül azonban egy sor másik tényezőt is figyelembe kell vennie - így például a weboldal sebességét (amely, ha lassú, ügyfeleket veszít vele a vállalat), de a divíziók (IT, sales, marketing) közötti információáramlás biztosítása is kulcsfontosságú. Polyák Balázs még számos olyan adatelemző, illetve statisztikai oldal, szolgáltatás jellemzőit is bemutatta, amelyek mind segíthetnek még alaposabb piacelemzésben és az üzleti stratégia megalapozásában.A résztvevők ezután kerekasztal-beszélgetés során fejtették ki, hogy miképp lehet összehangolni a stratégiai tervezést és az instant segítségnyújtást a fogyasztóknak. A beszélgetés során arról is szó esett, hogy miképp ellensúlyozhatja a digitalizáció a munkaerőhiány okozta veszteségeket, de az export fő buktatóinak bemutatása is előkerült.meglátása szerint teljesen más síkon mozog a stratégia és a vállalatok azonnali reakciója a felmerülő felhasználói igényekre. A piacra lépést meg kell előznie egy stratégiai tervezésnek, a felhasználó igény kielégítése pedig egy taktikai lépés. A vállalatnak előre fel kell készülnie a később megjelenő fogyasztói igényre é éppen ezért fontos a stratégiai tervezés. Utóbbi egyébként abban is segít, hogy ha hirtelen fellép egy piaci lehetőség, akkor arról el tudja dönteni a cég a már kidolgozott stratégiája alapján, hogy arra reagáljon-e, vagy hagyja elmenni a lehetőséget. Ha a hirtelen fellépő igényekre stratégiaalkotással reagál a vállalat, az már veszett ügy Vadász szerint.A munkaerőhiány okozta problémák orvoslására azt javasolja, hogy az emberi hozzáadott értéket nem igénylő munkát "csont nélkül" automatizálni kell. A szűkösen rendelkezésre álló emberi szürkeállományt nem érdemes olyan munkákra elpazarolni, ami automatizálható. Az ügyfélszolgálati tevékenységek kiváltásában a chatbotok kapcsán Vadász például pozitív fejleményeket lát.

, a BioTechUsa Digital Marketing Strategist-je többek között azt hangsúlyozta, hogy a sikeres külpiacra lépés nem történhetett volna meg jól kidolgozott stratégia lefektetése nélkül. Kiemelte, hogy a tesztelési, kísérletezési folyamat gyakran a stratégia rovására megy egyes vállalatok esetén, akik ezután el is tűnnek a piacról. A felhasználói igények változására szerinte is előre fel kell készülni. Az export nehézségei között Portik a nyelvi akadályokat emelte ki: a helyi kampányok során érdemes a nyelvet jól ismerő szakembereket alkalmazni, elkerülve a félrefordításokat, amelyek sajnos néha gondot jelentettek a BioTech-nek.úgy vélte, sokan abban a tévhitben élnek, hogy azért nem kell stratégia, mert a technológia mindenképp változik. Ez rövidtávú szemlélet, egy vállalatnak ugyanis legalább 3 éves stratégiát kell alkotnia. Egy Magyarországon működő cég meg tudja alkotni a stratégiáját három évre, de a külföldi piacra kilépve kaphat olyan pofonokat, amelyek az alapvető hipotéziseit kérdőjelezik meg. Ilyenkor indokolt lehet, hogy kétévente új stratégiát alkosson. A nyelvi és kultúrabeli különbségekre Sziebig is felhívta a figyelmet - egy-egy félrefordítás a teljes exporttevékenységnek keresztbe tehet. Az egyes országok munkavállalóinak szervezeti kultúrája is eltérő - erre mindenképp érdemes odafigyelnie a vállalatoknak., az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett HGC Akadémia projektmenedzsere a program céljairól beszélt, így például arról, hogy a program során megkerestek gyors növekedésű vállalatokat, és mintegy 300 vállalattal sikerült így kapcsolatba kerülni. Felmérték, hogy mik a vállalkozások igényei a fejlődésre. Ezután kialakításra került egy mentorálási program, ahol már személyre szabottan biztosították számukra a képzést. Ezután 40 kiválasztott vállalkozás gyakorlati képzési program keretében ipari digitalizációval találkozik majd. Birkás szerint a legnagyobb probléma a kkv-k esetén az, hogy sokuknak még weboldala sincs, így még a hasonló üzleti tevékenységű cégek sem tudnak egymás létezéséről, nemhogy tudástranszfer tudjon kialakulni közöttük.szerint a legfőbb buktató az exportpiacokra lépés során a tervezés hiánya. Minden operatív kérdés a felmerülése pillanatában választ kíván, de az a nagy kérdés, hogy a vállalatnak megvan-e ezekre előre a válasza. A tervezés arról szól Kis szerint, hogy a vállalat megvizsgálja a saját tevékenységét, a piacát, ismeri a termékét, és kitűz egy célt. Az a vállalat, amelyik nem méri fel a piacot, és csak az operatív kérdésekkel foglalkozik, el fog bukni. Magyarországon a kkv-k döntő többsége vakrepülést végez - a tavalyi adatai alapján tervez, ha egyáltalán tervez. Ettől még persze lehet sikeres, de nem biztos, hogy hatékony is egyben. A sok cég életében égető problémára, a munkaerőhiányra szerinte az egyik legkézenfekvőbb megoldás az elektronikus számlázás jelentené - ezt azonban rengeteg vállalat mind a mai napig nem alkalmazza.