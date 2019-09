Kivárnak a befektetők a Fed kamatdöntése előtt

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

A keddi, tengerentúli piacnyitást követő mérsékelt esést követően az irányt keresték az amerikai részvényindexek a hét második napján, miután a piaci kommentárok szerint a befektetők kivártak a Fed szerdai kamatdöntése felé közeledve. A keddi piaczárás felé közeledve a tengerentúli tőzsdék emelkedni kezdtek, majd az amerikai részvényindexek végül mérsékelt erősödéssel fejezték be a keddi kereskedést. A minimális hangulatjavulásban Donald Trump nyilatkozta is közrejátszhatott, miután az amerikai elnök kedden meglebegtette, hogy akár akár hamarosan megállapodás jöhet Kínával, bár az elnök sietve hozzátette, hogya 2020-as elnökválasztás előtt vagy után egy nappal is sor kerülhet a megállapodásra. A Dow végül 34 pontos emelkedés után 0,1 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,3 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 0,4 százalékos emelkedéssel zárta a hét második napját.

Eséssel zárta a hét második napját a magyar tőzsde, a BUX 223 pontos mínusz mellett 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek vegyesen zárták a hét második napját. Az OTP 0,6 százalékos esés után 12 690 forinton zárt, a Mol 1 százalékkal került lejjebb, az olajtársaság részvényei 2 946 forinton zártak. A Magyar Telekom 0,2 százalékkal került lejjebb, a telekomcég részvényei 431 forinton fejezték be a hét második napját. A pozitív kivételt a Richter jelentette, a gyógyszergyártó papírjai 0,1 százalékos erősödés után 4 924 forinton vettek búcsút a keddi kereskedéstől.

Mik az előjelek mára?

Az amerikai részvénypiacok minimális keddi erősödése után az ázsiai tőzsdék mérsékelt elmozdulás mellett vegyesen teljesítettek szerdán, miután a piaci kommentárok szerint a befektetők kivártak a Fed kamatdöntése előtt. A Nikkei 0,1 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde stagnált, míg a sanghaji börze 0,5 százalékkal került feljebb. Ázsia más részein sem volt egyértelmű az irány, a szingapúri tőzsde 0,4 százalékos esése mellett a dél-koreai Kospi 0,5 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek lejjebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 4 pontos mínusza iránykeresést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hét harmadik napján a Fed kamatdöntésére figyelnek majd a befektetők, amelynek eredményét magyar idő szerint este nyolckor ismerhetik meg a befektetők, az előzetes várakozások alapján a Fed nagy valószínűséggel tovább csökkenthet a kamaton.

Mire érdemes ma figyelni?

Szerdán az MNB a nemzetközi tartalékainak augusztusi adatsorát teszi közzé, az Egyesült Királyságból az augusztusi kiskereskedelmi eladási statisztikák érkeznek, míg az eurozónából az augusztusi inflációs statisztikát publikálják majd. A nap legfontosabb eseménye a Fed kamatdöntése lesz, amelyet hazai idő szerint este nyolckor ismerhetünk majd meg, majd ezt követően Jerome Powell Fed-elnök nyilatkozatára figyelnek a befektetők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images