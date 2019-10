Szárnyal az Émász, ugrik az Elmű

Emelkedéssel zárták a hét utolsó napját a tengerentúli tőzsdék, a piaci kommentárok szerint a beérkező munkaerőpiaci adat valamelyest oldotta a recesszióval kapcsolatos félelmeket, azonban az előzetes várakozásoknál gyengébb foglalkoztatottsági statisztika után a befektetők egy része továbbra is arra számított, hogy a Fed hamarosan tovább csökkentheti a kamatot. Pénteken megszólalt Jerome Powell is, a Fed elnök a tartósan alacsony kamatok kockázatára figyelmeztetett, de a beérkező munkaerőpiaci adatok ellenére nem lengette be a kamatcsökkentés végét. A Dow 1,4 százalékos erősödése mellett az S&P500 1,4 százalékos emelkedéssel zárta a hét utolsó napját.

Ázsiában nem volt egyértelmű az irány a hét első napján, a befektetőket az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos hírek intették óvatosságra, miután a Bloomberg szerint a kínai tisztségviselők egyre kevésbé hajlandóak tárgyalni a Donald Trump amerikai elnök által szorgalmazott átfogó kereskedelmi megállapodásról. A kínai főtárgyaló az utóbbi hetekben Pekingbe ellátogató amerikai küldöttségek tagjainak elmondta, hogy a Washingtonban tartandó egyeztetésekre olyan javaslattal érkezik majd, amely nem tartalmaz kötelezettségvállalást a kínai iparpolitikának vagy a kormányzati szubvenciók gyakorlatának megváltoztatására, e két téma pedig a Trump-kormányzat fő követelései közé tartozik. A Nikkei 0,2 százalékos esése mellett a szingapúri tőzsde 0,8 százalékkal került feljebb, míg a hongkongi és a kínai tőzsdék hétfőn zárva tartottak.

Az európai tőzsdék vegyesen teljesítenek hétfőn, az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi egyeztetéseit övező bizonytalanság mellett a hangulatra egy gyenge makroadat is árnyékot vetett, miután a német gyáripari megrendelések 0,6 százalékkal csökkentek szeptemberben a korábbi hónaphoz képest. Szintén óvatosságra inthette a piaci szereplőket a hatéves mélypontra süllyedő Sentix befektetői hangulatindex is. A CAC40 és a milánói tőzsde egyaránt 0,1-0,1 százalékkal került lejjebb, míg a DAX pénteki záróértéke közelében jár.