Lefordult a Mol

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Emelkedéssel zárták a hét első napját az amerikai részvényindexek, a piaci kommentárok szerint a tengerentúli tőzsdék emelkedését részben az USA és Kína kereskedelmi megállapodásával kapcsolatos optimizmus fűtötte, a Dow végül 115 pontos emelkedés után 0,4 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,4 százalékos erősödéssel zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalékot emelkedett, végül mindhárom amerikai részvényindex új történelmi csúcson zárta a hét első napját.

Nagy emelkedéssel zárta a hét első napját a magyar tőzsde, a BUX 658 pontos plusz mellett 1,6 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan zártak. A Magyar Telekom 0,9 százalékos esés után 435 forinton zárt, míg a Richter 5 460 forinton stagnált. Az OTP 2,1 százalékos erősödés után 13 850 forinton zárta a hét első napját, míg a Mol valósággal szárnyalt, az olajcég részvényei 3,2 százalékos erősödés után 3 004 forinton búcsúztak a hétfői kereskedéstől.

Mik az előjelek mára?

A tengerentúli tőzsdék hétfői emelkedése után az ázsiai részvényindexek is emelkedtek, a piaci kommentárok szerint a befektetők kedvezően fogadták azokat az amerikai lapértesüléseket, amelyek szerint az USA és Kína is fontolgatja, hogy a részleges kereskedelmi megállapodás keretében fontolgatják, hogy visszavonjanak a korábban kivetett vámokból. A Nikkei 1,8 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 0,3 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,6 százalékot emelkedett. Ázsia más részein is emelkedtek a tőzsdék, a dél-koreai Kospi 0,6 százalékos erősödése mellett a szingapúri tőzsde 0,4 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek feljebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 7 pontos plusza 0,1 százalékos emelkedést vetíthet előre a kedd piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A vállalati gyorsjelentések mellett a befektetők az Egyesült Államokból beérkező, szolgáltatói ISM beszerzési menedzserindexre figyelnek majd, emellett az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseivel kapcsolatos új hírek is piacmozgató hatásúak lehetnek.

Mire érdemes ma figyelni?

Kedden nem érkezik fontos hazai makroadat, az Egyesült Államokból a szeptemberi külkereskedelmi egyenleget teszik közzé, emellett az októberi, szolgáltatói ISM beszerzési menedzserindexet publikálják majd.

Kedden teszi közzé beszámolóját a Vonovia

Mi történt eddig a tőzsdéken?

Címlapkép forrása: Hannelore Foerster/Bloomberg via Getty Images