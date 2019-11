Új csúcsra kapaszkodott a Dow

Az elmúlt időszak folyamán több jó hír is érkezett az Alteotól, a társaság a korábbi befektetési programjának lezárása után újat indított, amelyhez csaknem 3,5 milliárd forint friss tőkét vont be a tőzsdén keresztül és nemrégiben az is eldőlt, hogy a cég a Növekedési Kötvényprogram keretében 9 milliárd forintnyi forrást tervez bevonni. Annak érdekében, hogy a befektetők részletesen megismerjék az Alteo jövőbeni terveit, a Portfolio befektetői klubot szervez, érdemes eljönni!