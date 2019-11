Felpattant a Mol

Kedden tette közzé legfrissebb számait az Infineon, a félvezetőgyártó negyedik pénzügyi negyedévében 2,062 milliárd eurós árbevételt ért el, míg a cég adózott eredménye 311 millió euró lett. A társaság várakozásai szerint a 2020-as pénzügyi évben 5 százalékkal nőhet az árbevétel, míg a cég most zárult pénzügyi évében 6 százalékos volt az árbevétel növekedése. A társaság a marzsa enyhe szűkülésére számít, a Reuters által idézett Infineon vezér szerint a cég megérzi a gyenge autóipari kereslet hatásait, és egyelőre nem is számítanak javulásra. Az Infineon ennek ellenére is nagyot emelkedett, a társaság részvényárfolyama 6,8 százalékkal került ma feljebb.