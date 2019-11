Donald Trump beszéde után romlott el a hangulat a részvénypiacokon

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

A kezdeti emelkedés után napon belül új csúcsokra kapaszkodtak a tengerentúli tőzsdék, majd az amerikai részvénypiacok Donald Trump beszéde után lefordultak, miután az amerikai elnök szerint hamarosan megállapodás születhet Kínával, azonban Donald Trump nem szolgált további részletekkel ezzel kapcsolatban. Az amerikai elnök emellett azt is meglebegtette, hogy alaposan megemeli a Kínai termékekre kivetett vámokat, amennyiben Kína nem állapodna meg az Egyesült Államokkal. A keddi piaczárás felé közeledve az amerikai tőzsdék ismét erősödni kezdtek, a Dow végül előző napi záróértékén fejezte be a keddi kereskedést, az S&P500 0,2 százalékos emelkedéssel zárt, míg a Nasdaq 0,3 százalékos erősödés után új csúcson fejezte be a hét második napját.

Emelkedéssel zárta a hét második napját a magyar tőzsde, a BUX 454 pontos plusz mellett 1,1 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek közül a Mol és a Richter teljesített a legjobban. A Magyar Telekom 0,1 százalékos emelkedés után 440,5 forinton zárt, a Richter 1,9 százalékos erősödést követően 5 685 forinton zárta a keddi kereskedést, míg a Mol 1,9 százalékos emelkedés után 3 078 forinton búcsúzott a hét második napjától. A negatív kivételt az OTP jelentette, a bankpapír 0,1 százalékos esés után 13 830 forinton zárt.

Mik az előjelek mára?

Esnek az ázsiai részvényindexek a hét harmadik napján, a piaci kommentárok szerint a befektetők az amerikai elnök keddi nyilatkozatát emésztették, miután Donald Trump szerint a részleges kereskedelmi megállapodásra hamarosan sor kerülhet, azonban a megállapodás hiányában az amerikai elnök meglebegtette, hogy kész megemelni a kínai termékekre kivetett vámokat. Donald Trump emellett az egyeztetésekkel kapcsolatban nem árult el további részleteket. A Nikkei 0,9 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 2 százalékot esett, míg a sanghaji börze 0,4 százalékkal került lejjebb. Ázsia más részein is borús hangulatban telt a hét harmadik napja, a szingapúri tőzsde 0,8 százalékos esése mellett a dél-koreai Kospi 0,9 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek lejjebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 50 pontos mínusza 0,4 százalékos esést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A beérkező makroadatok és vállalati gyorsjelentések mellett a befektetők Donald Trump keddi nyilatkozatát emésztik, a piaci szereplők figyelme ezután Jerome Powell Fed elnök szerdai, kongresszusi meghallgatása felé fordul majd.

Mire érdemes ma figyelni?

Szerdán a KSH a szeptemberi ipar részletes számait teszi közzé, Németországból és az Egyesült Királyságból egyaránt az októberi, inflációs adatsorokat publikálják. Az eurozónából a szeptemberi ipari termelési statisztikát teszik közzé. Az Egyesült Államokból az októberi inflációs adat mellett Jerome Powell Fed elnök kongresszusi meghallgatására figyelnek majd a befektetők.

Szerdán teszi közzé beszámolóját többek között a Rába.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

Címlapkép forrása: Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images