Év végi tőzsdei körkép - online előadás

Nagyon jó évet zárhatnak 2019-ben a tőzsdék, amelyben nagy szerepe van Trump egójának összenövése a tőzsdékkel, valamint az amerikai jegybank monetáris fordulatának. Az online webináriumon áttekintjük, hogy hol állnak a hazai és nemzetközi tőzsdék, részvények, devizapiacok, valamint fel lehet tenni a Portfolio Trader elemzőjének a saját kérdéseket is.

Az idei évet leginkább az amerikai-kínai kereskedelmi háborúval kapcsolatos kommunikációs csata, valamint az abból való állandó visszatáncolás jellemezte, de legalább mindig lebegtetni lehetett, hogy közel van már a csodálatos, fantasztikus megállapodás. És ez mindig elég is volt a piacoknak, függetlenül attól, hogy recessziós félelmekkel teli cikkek sorjáztak a gazdasági médiában. Éppen ezért sokan ki is maradtak az emelkedésből, és csak ősszel kaptak észbe, hogy bizony venni kell, mert elrobogott a piac. A vételi pánikot nagyban táplálta az is, hogy az amerikai jegybank újfent nem tudta megbízhatóan belőni a várható kamatpályát 2018-ban, és 180 fokos fordulatot kellett végrehajtania idén. Október pedig az SP500 index történelmi csúcsánál újra megnyitotta a likviditási pénzcsapokat a QE-nak kinéző nem QE-programmal.

Mindenesetre mozgalmas és izgalmas év áll mögöttünk, és a hazai tőzsde is jól teljesített, bár az elmúlt években üstökösként ragyogó kisebb részvények sokakat keserítettek el, és csak év vége felé kezdték el újra az élet jeleit mutatni.

De sokat lehetne beszélni a deviza és árupiacokról is, ahol például az EURUSD devizakeresztben szinte történelmi mélypontra csökkent a volatilitás, vagy a brit font esetében a Brexit-szappanopera tragikomikus fejezetei állandó irányváltásokat okoztak.

Mindenesetre jól látható, hogy a december is sok meglepetést tartogathat, így nem árt kicsit körbenézni, hogy hol is tart a piac, és milyen forgatókönyvek várhatóak év végéig, jövő év elején. Pont erre szolgál a Portfolio Trader által tartott online webinárium, amire bárki bejelentkezhet.

Időpont: 2019. december 5.

