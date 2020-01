Nagyot esett a Mol

A keddi piaczárás felé közeledve lefordult a magyar tőzsde, a BUX 9 milliárd forintos forgalom és 157 pontos mínusz mellett 0,4 százalékkal került lejjebb. A blue chipek közül 2,7 százalékos esésével a Mol teljesít a leggyengébben, az olajcég részvényei a 2 800 forint közelében található támasz alá kerültek, amelyet az elmúlt hónapok folyamán többször is tesztelt az árfolyam. Most azonban úgy tűnik, hogy a fontos szintet letörheti a Mol, az árfolyam esése a 2 800 forintos támasz alá kerülve gyorsult be igazán. A Magyar Telekom mindemellett 0,2 százalékkal került lejjebb, míg az OTP 0,3 százalékkal került feljebb. A Richter 0,9 százalékot erősödött.