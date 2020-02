Emelkednek az európai tőzsdék, felfelé kapaszkodik a BUX

Nagyot mentek tegnap az európai részvényindexek, miután meg nem erősített forrásokból olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint a kutatók közelebb kerültek a koronavírus ellenszerének kifejlesztéséhez, a WHO azonban cáfolta a hírek igazságtartalmát. Továbbá az is javította a hangulatot, hogy Kína 75 milliárd dollárnyi amerikai termék esetében jelentett be vámcsökkentést. A jó hangulat ma is tart, hiszen a DAX tegnapi 1,5 százalékos emelkedése után, ma is 0,9 százalékkal került feljebb a nyitás után. A CAC tegnap 0,9 százalékos emelkedéssel vett búcsút a kereskedéstől, a mai nyitás után pedig szintén 0,9 százalékkal került feljebb.

