Felülteljesíti a BUX az európai tőzsdéket

Közzétette a negyedik negyedéves és egészéves számait a Renault, a francia autógyártó tavaly 3,4 százalékkal kevesebb, összesen 3,8 millió járművet adott el, az értékesítésével a bevételek is csökkentek, 3,3 százalékkal 55,5 milliárd euróra. A bevételek csökkenésében devizahatások is szerepet játszottak, azok kiszűrésével 2,7 százalék lett volna a visszaesés. A vállalat üzemi marzsa is alaposan visszaesett a 2018-as 6,3-ról 4,8 százalékra csökkent. A vállalt tavaly veszteséges lett, ilyenre az elmúlt 10 évben nem volt példa, az egy évvel korábbi 3,3 milliárd euróról 141 millió eurós veszteségbe fordult át, ami elsősorban a leányvállalatok jóval alacsonyabb hozzájárulásával, és egy 753 millió eurós franci adótétellel magyarázható. A vállalat vezetése a 2020-as évre sem túl optimista, a korábbinál alacsonyabb idei évi operatív profit cél tűztek ki, és az osztalékot alaposan visszavágták.

A Renault árfolyama 4,1 százalékkal került ma lejjebb.