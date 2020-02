Itt az újabb őrület a Tesla után - Egy részvény, amivel háromszorozni lehetett idén

A Virgin Galactic részvényeivel tavaly októberben indult a kereskedés a New York-i tőzsdén, az ismert milliárdos, Richard Branson kereskedelmi célú űrutazásokat kínáló cégére rávetették magukat a befektetők, a társaság papírjai az elmúlt napokban valósággal szárnyaltak, az árfolyam alig egy hét leforgása alatt 40, idén pedig már 223 százalékot emelkedett. A cég egyelőre inkább csak ígéret, bevételt alig termel, cserébe a következő években is tartósan veszteséges maradhat.

Egymást érik a nagy technológiai sztorik

A koronavírus terjedésével kapcsolatos aggodalmak az elmúlt hetekben árnyékot vetettek a globális részvénypiacokra, a tengerentúli tőzsdék azonban továbbra is jól teljesítenek. Bár az Apple a hét elején jelentette be, hogy a koronavírus hatásai miatt nem tudja majd tartani a márciussal záruló negyedévben a korábban tett árbevétel várakozásait, a befektetőknek azonban ez láthatóan nem szegte kedvét, és a Nasdaq kedden új csúcson zárt, majd az index ezután szerdán újabb zárócsúcsot állított be.

A technológiai papírok közül eddig elsősorban Teslára figyeltek a befektetők, az elektromosautó-gyártó két egymást követő negyedévben is nyereséget termelt, amelyet követően sokan átértékelhették a cég kilátásait, és a Tesla árfolyama idén 119,3 százalékkal került feljebb. Most azonban úgy tűnik, hogy egy újabb részvényre vetették rá magukat a befektetők, miután a Virgin Galactic papírjai idén több mint megháromszorozták értéküket.

Érdemes felidézni, hogy az ismert milliárdos, Richard Branson cége, a kereskedelmi célú űrutazásokat kínáló Virgin Galactic nem a hagyományos módját választotta a tőzsdére lépésnek, a társaság egy másik céggel összeolvadva lépett a tőzsdére, a Facebooknál egykor vezető pozíciót betöltő Chamath Palihapitiya cégével. Az így létrejött cég papírjaival tavaly október végén indult el a kereskedés a New York-i tőzsdén.

Richard Branson Forrás: Drew Angerer/Getty Images

Rávetették magukat a cégre a befektetők

A Virgin Galactic háza tájáról nemrég jó hírek érkeztek, miután a cég SpaceShipTwo szuborbitális repülőgépét áthelyezte a társaság új-mexikói főhadiszállására, a befektetők pedig arra számíthattak, hogy mindez egy lépéssel közelebb hozza a céget ahhoz, hogy elindítsa a kereskedelmi célú űrutazásokat. Bár a cég egyelőre veszteséges, a piaci szereplők kedvezően látják a vállalat kilátásait: az űrturizmus felfutása sok új lehetőséget nyithat meg a társaság előtt, és a Virgin Galatic korábban már azt is meglebegtette, hogy a jövőben a hiperszonikus repülés felé is nyitna.

A cég részvényei az elmúlt hetekben nagyot emelkedtek, az erősödéssel kapcsolatban érdemes azt is megemlíteni, hogy a Virgin Galactic olyan társaságokkal versenyez az űrutazások esetében, mint az Amazon-vezér, Jeff Bezos Blue Origin-ja, vagy az Elon Musk vezette SpaceX. A három társaság közül egyedül a Virgin Galactic tőzsdei cég, ezért a vállalat részvényei jelentik jelenleg az egyetlen lehetőséget, az űrturizmusba a tőzsdén befektetni kívánó piaci szereplők számára. A kisbefektetők is élénken érdeklődnek a cég iránt, a Fidelity online brókercégnél a Virgin Galactic volt az egyik legkeresettebb részvény volt az elmúlt napok során, az ügyfelek kétharmada pedig vásárolta a cég papírjait.

Richard Branson űrturisztikai cégének szárnyalása emellett sok shortost is vonzhat, az S3 Partners nevű elemzőcég vezetője egyenesen Tesla Juniorként emlegeti a céget, mivel szerinte a vevők mellett a shortosok között is kultikus státuszra tehet szert a papír. Az S3 vezetője szerint a Virgin Galactic részvények esésére játszó short-állomány 500 millió dollárra emelkedett a hét elején, ami új rekordot jelent, míg az árfolyam emelkedése idén 345 millió dolláros veszteséget okozott a shortosoknak.

Most indul a cég

A Virgin Galactic gyakorlatilag most kezdi működését, a cég 600 foglalással és 80 millió dollárnyi vásárlói előleggel rendelkezik a meghirdetett kilencven perces űrutazásra, amelynek ára negyedmillió dollár. A cég esetében azonban optimisták a piaci szereplők a Reuters adatbázisa szerint az elemzők 2021-re már 133 millió dolláros árbevételt várnak a cégtől, a társaság azonban várhatóan veszteséget termelhet 2020-ban és 2021-ben is.

A Virgin Galactic piaci kapitalizációja idén több mint a háromszorosára nőtt, a cég piaci kapitalizaciója szerdán elérte a 7,3 milliárd dollárt.

A Reuters adatbázisa alapján három elemző követi a céget, mindhárman vételre ajánlják a társaság részvényeit, az elemzői célárak átlaga 19 dollár, ami jóval alacsonyabb, mint a Virgin Galactic árfolyama.

A Virgin Galactic árfolyama kedden 35 százalékos pluszban is járt, szerdán folytatódott a szárnyalás és a részvény 23,3 százalékkal került feljebb. Az árfolyam idén 223 százalékot emelkedett és bár egyelőre úgy tűnik, hogy az emelkedés folytatódhat, a csütörtöki, nyitás előtti kereskedésben az árfolyam 5 százalékos pluszban is járt, azonban érdemes megemlíteni, hogy a részvény az elmúlt hetek meredek emelkedése után erősen túlvett tartományban jár.

Címlapkép forrása: Mark Greenberg/Virgin Galactic/Getty Images