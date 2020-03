Száguld a magyar tőzsde, zsákolják a részvényeket a befektetők

Korábban írtunk róla, hogy az elmúlt napokban folyamatosan ütik az európai légitársaságok részvényeit, hiszen a koronavírus európai terjedésével kapcsolatos hírek miatt jelentősen lecsökkent az utazási kedv, ezzel pedig a légitársaságok kereslete is. Az elmúlt napokban több légitársaság is bejelentette, hogy a lecsökkenti, vagy teljesen törli a koronavírus által érintett országokba tartó, vagy onnan érkező járatait. Ma viszont az európai tőzsdék brutális emelkedése mellett a légitársaságok árfolyama is szárnyal, a legjobban a Lufthansa teljesít.