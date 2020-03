Ez nagyon csúnya, tovább zuhannak az amerikai tőzsdék

Jelentőset esett az amerikai tech részvények árfolyama, a legnagyobb ütést a Google anyacége, az Alphabet kapta. Meglepő lehet, hogy a Netflix árfolyama is esik, hiszen a streaming szolgáltató még az MKM Partners - koronavírus alatt is jól teljesítő cégeket tömörítő - Stay At Home indexébe is bekerült, azzal az indokkal, hogy a vírus miatt otthon maradó dolgozók miatt nőhet a cég kereslete, és előfizetőszáma.