Folytatódik a részvénypiaci zuhanás, több mint 700 pontos mínuszban nyitott a Dow

Tovább szakadnak a tőzsdék ma reggel, a DAX 2 százalékot esett, míg a CAC 2,2 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 1,9 százalékot esett, az olasz tőzsde is esik, 2,5 százalékkal került lejjebb az FTSE MIB. A befektetők a koronavírus globális terjedésével kapcsolatos hírekre figyelhetnek, valamint a tengerentúli tőzsdék is jelentőset estek tegnap, a hangulatra ez is hatással lehet.