Elképesztő zuhanás után tépik az OTP-t

Egyre jelentősebb a felpattanás az európai tőzsdéken a tegnapi zuhanás után, a legtöbb börzén már 3-5 százalékos az emelkedés, a DAX napon belül 0,3 százalékos pluszban is járt azonban már 4 százalékkal került feljebb, a francia CAC is már több mint 4,5 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde is jól teljesít ma a tegnapi történelmi esés után, a BUX közel 4 százalékkal került feljebb.