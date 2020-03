Elfogytak az alkatrészek, leállítja olasz gyárait a Ferrari

Egymás után érkeznek a vállalati hírek arról, hogyan hat a vállalatokra a koronavírus terjedése. Ezeket gyűjtjük ebben a cikkben.

Ferrari

Március 27-ig bezárja két olasz üzemét a Ferrari. A lépésre egyrészt a koronavírus olaszországi terjedése miatt van szükség, másrészt azért is, mert nincs elég alkatrész, amik nélkülözhetetlenek az autógyártáshoz. Egészen eddig folyamatos volt a gyártás, de most már súlyos problémák vannak a beszállítói láncban, ami miatt nem tudják fenntartani a Ferrarinál a gyártást. A Ferrari alkalmazottai továbbra is megkapják a munkabérüket. A prémium fékeket gyártó Brembo pénteken jelentette be, hogy átmenetileg leállítja négy olaszországi üzemét. A Ferrari árfolyama a múlt hét pénteki 6 százalékos emelkedéssel együtt is 17 százalékot esett idén.

Tömeges boltbezárások a sportszergyártóktól

Vasárnap a Nike, a Lululemon Athletica, és az Under Armour arról számolt be, hogy boltokat zárnának be az Egyesül Államokban és más piacokon annak érdekében, hogy segítsék a koronavírus terjedésének megfékezését. Sokan arra számítanak, hogy a kiskereskedelmi értékesítés jelentősen visszaesik, hiszen a vásárlók otthon maradnak, hogy elkerüljék a vírus általi megbetegedést. A Nike vasárnap közölte, hogy a boltokat zár be Kanadában, Nyugat-Európában, Ausztráliában és Új-Zélandon március 16-tól 27-ig, viszont folytatja a normál operációt Dél-Koreában, Japánban és Kína mellett számos másik országban.

Az Under Armour közölte, hogy hétfőtől az összes észak-amerikai boltját bezárná nagyjából két hétre. A Lululemon szintén erre a két hetes periódusra zárná be az észak-amerikai és európai boltjait. A Nike-nek és a Lululemon-nak összesen 650 boltja van Észak-Amerikában, az Under Armour-nak pedig 190. További cégek, amelyek ideiglenesen bezárhatják az összes észak-amerikai boltjaikat: Lands End, Columbia Sportswear. A Gap csökkenti a boltok nyitva tartását az összes Egyesült Államokban és Kanadában található üzletben, valamint több mint 100 boltot zár be. A Nike árfolyama idén 25,4 százalékkal került lejjebb.

Ideiglenesen bezárja spanyol üzleteit a Zara tulajdonosa

A többek között a Zara márkájáról ismert spanyol ruházati cég, az Inditex szombattól ideiglenesen minden spanyolországi üzletét bezárja a koronavírus járvány miatt. A cégcsoport Spanyolországban rendelkezik a legnagyobb üzlethálózattal, innen származik a cég bevételeinek mintegy hatoda. Pénteken a spanyol miniszterelnök szükségállapotot hirdetett az országban, néhány spanyol tartományban péntektől bezártak a bárok, az éttermek és más boltok is, és csak a nélkülözhetetlen élelmiszert árusító üzletek tartanak nyitva.

Jelentős kapacitáscsökkentés a Wizz Airnél

A Wizz Air szombaton bejelentette, hogy a beutazási korlátozások miatt leállítja a lengyelországi járatait. A lengyel piacnak nagy súlya van a légitársaságnál, ez mintegy 20 százalékos kapacitáscsökkentést jelent - írja a Reuters. A Wizz Air hozzátette, hogy még a pénzügyi év lezárása előtt (március 31) közzé fog tenni egy közleményt a várható eredményekről, a negyedév végéhez közeledve.