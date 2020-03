Egyre nagyobb az esés az európai tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nagy erősödéssel zárták a csütörtöki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, annak ellenére is, hogy az amerikai heti munkanélküli segélykérelmek száma drámai mértékben megugrott. Ázsiában is emelkedtek a tőzsdék pénteken, Európában esnek a kontinens börzéi pénteken. A magyar tőzsde is lejjeb került ma. A határidős indexek jelentős esést vetítenek előre az amerikai piacnyitásra.