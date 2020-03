Kezd kifogyni a korábbi lendület az európai tőzsdéken

Folytatódik az emelkedés a magyar tőzsdén, bár a BUX emelkedése már mérsékeltebb, mint korábban, a hazai részvényindex így is 4,5 százalékos pluszban van. A kispapírok nagyot raliznak ma, 6 darab olyan magyar részvényt is látunk, amely több mint 10 százalékos emelkedést mutat, ezek közül a legjobban a NordTelekom és Nutex teljesít. A blue chipek közül a Mol teljesít a legjobban, az olajcég árfolyama több mint 6 százalékot emelkedett, míg Richtert a korábbi nagy emelkedésből visszahúzták, a gyógyszergyártó árfolyama 9,1 százalékos pluszban is járt ma.