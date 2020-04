Lejjebb kerültek a tengerentúli tőzsdék a nyitás után

A Ryanair arról számolt be pénteken, hogy a 2020-as pénzügyi évben az adózási utáni profit valószínűleg a korábban előre jelzett sáv alsó tartományába fog esni a koronavírus miatt, tovább azt is közölte a cég, hogy nem képes 2021-re iránymutatást adni a pénzügyi teljesítménnyel kapcsolatban. A fapados légitársaság a március 31-el végződő pénzügyi évre 0,95-1 milliárd eurós tisztított adózott eredményt vár. A társaság arról is beszámolt, hogy a forgalom 48 százalékkal visszaesett márciusban 5,7 millióra, így az egész éves forgalom összesen 4 százalékkal nőt 149 millióra, ezzel szemben a társaság még márciusban is arról számolt be, hogy a 154 milliós forgalmat vár. A cég továbbá arra számít, hogy az üzemanyag fedezeti ügyletek nem hatékony megvalósítása 300 millió eurós egyszeri tételként fog megjelenni a 2020-as évet összegző beszámolóban.

A Ryanair árfolyama ma 0,9 százalékkal került feljebb, idén pedig 41 százalékot esett.