Meglepetés az MNB-től, hogy reagálnak a magyar részvények?

Nagyon durva mértékben emelkedik az európai turisztikai cégek árfolyama, egy óra sem telt még el mióta arról írtunk, hogy az easyJet közel 14 százalékot emelkedett, a légitársaság árfolyamának emelkedése azóta már a 24 százalékos pluszt is meghaladta, de a Carnival árfolyama is már több mint 20 százalékot ralizott ma. A nagy emelkedés mögött az állhat, hogy a szektorhoz tartozó cégek részvényeit nagyon durván megütötték idén, az easyJet a mai nagy emelkedéssel is több mint 50 százalékos mínuszban jár idén, azonban a koronavírus lassulásával kapcsolatos hírek miatt megjöhetett a befektetők kockázati étvágya és valósággal rávetették magukat a turisztikai szektor és a légitársaságok papírjaira.