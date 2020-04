Ugranak a tőzsdék a Fed bejelentése után

Amilyen heves volt az esés, olyan heves most az emelkedés is a tőzsdéken. A nagy kérdés az, hogy láttuk-e már a piac alját, ha a történelem bármit taníthat nekünk, akkor az az lenne, hogy inkább az lenne a meglepőbb, ha most már csak egyre magasabb csúcsokat ütnének a tőzsdék, és nem lenne folytatása a lejtmenetnek. Most viszont jó a hangulat, rég nem látott emelkedés zajlik a részvénypiacokon.