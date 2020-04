Nincs megállás, folytatódik a rali a tőzsdéken

Nagyot estek szerdán az európai tőzsdék, ma azonban felpattanást látunk, a DAX 1,4 százalékos emelkedése mellett a CAC 1,1 százalékkal került feljebb, míg az angol FTSE 0,9 százalékot emelkedett. Az olasz tőzsde is emelkedik, az FTSE MIB 2 százalékkal került feljebb, míg a spanyol börze 1,2 százalékot erősödött. A befektetők kedvezően fogadhatták, hogy az európai országok kormányai már tesznek lépéseket a gazdaság újraindítására, Angela Merkel német kancellár elmondta, hogy az ország április 20-án a szükséges óvintézkedések betartása mellett elkezdi újranyitni a gazdaságát. A koronavírus-válságból való teljes kilábalás az Európai Bizottság szerint is nagyon hosszú lesz, ezért is döntött Merkel a fokozatos nyitás mellett. Több óvintézkedést azonban továbbra is fenntartanak, a nyilvános rendezvényeket legkorábban augusztus 31. után engedélyezik, az iskolai tanítás pedig május elején folytatódhat.