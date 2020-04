Kifogyott a lendület az amerikai tőzsdéken

Esnek az irányadó európai részvényindexek, az esésben az is szerepet játszhat, hogy a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézete (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) az MTI-hez pénteken eljuttatott felmérésében az üzleti hangulat valaha regisztrált legnagyobb mértékű romlását regisztrálta áprilisra vonatkozóan a német gazdasági szereplők körében. A hangulatindex 74,3 pontra zuhant áprilisban a márciusi 85,9 pontról. Amellett, hogy az áprilisi értéke a valaha elért legalacsonyabbnak számít, a márciusról áprilisra történt csökkenés a is a legnagyobb havi csökkenés az index történtében.