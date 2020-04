Raliznak a részvénypiacok, az egyedi sztoriktól hangosak a tőzsdék

Nagyot emelkedtek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 2,2 százalékkal került feljebb, míg a CAC 2 százalékot emelkedett, az FTSE 100 pedig 1,4 százalékot erősödött. Az olasz tőzsdén is nagy emelkedést látunk, az FTSE MIB 2,5 százalékot emelkedett, míg a spanyol börze 2,5 százalékkal került feljebb. A befektetők a kedvezően fogadhatták, hogy Európában megkezdődött a gazdaság fokozatos újranyitása, tovább a jegybanki élénkítő intézkedések is kilátásban lehetnek, a Bank of Japan már lépett korábban, és korlátlan államkötvény-vásárlási programot hirdetett a japán jegybank, hogy támogassa az állam finanszírozását és a vállalatok stabilitásának megőrzését.