Szakadnak az amerikai tőzsdék, pedig a vártnál jobb lett egy fontos adat

Jelentős, 2,5-3%-os esést mutatnak pénteken az amerikai vezető részvényindexek, noha az ISM feldolgozóipari beszerzési menedzser index a vártnál lényegesen jobban alakult (igaz 11 éves mélypontra szakadt). A május elsejei ünnepnap miatt számos piacon nem volt ma kereskedés, de például Londonban igen, és már Európában is rossz volt a hangulat, ami aztán az amerikai tőzsdékre is átterjedt. A fő oka pedig továbbra is Donald Trump amerikai elnök csütörtöki fenyegetése, miszerint újabb vámemelésekkel akarja megtorolni azt, hogy Kína a koronavírus ügyében eljárt. Mindezt amellett fogalmazta meg, hogy az amerikai hírszerző szervek országis igazgatósága csütörtökön egyértelműen kimondta: nem ember alkotta a vírust és nincs is genetikailag módosítva.