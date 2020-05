Ütik az európai tőzsdéket, a tengerentúlon is eséssel indul a nap

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nagyobb eséssel indult a hétfői kereskedés Európában, a befektetőket az Egyesült Államok és Kína közötti, fokozódó feszültség aggasztotta: miután Donald Trump amerikai elnök csütörtöki nyilatkozata után az USA külügyminisztere is ráerősített arra a vonalra, hogy az új vírus a vuhani laboratóriummal függ össze. Az irányadó európai részvényindexek közül a DAX 3 százalékos feletti mínuszban is járt, a magyar tőzsde is esik, a hazai blue chipek közül az OTP teljesít a leggyengébben. A tengerentúli tőzsdék is lejjebb kerültek a mai piacnyitás után.