Ütik az európai tőzsdéket, Amerika is esik

A hétfői kereskedés második felére sem jutott fellélegzés, továbbra is eladói nyomás alatt áll az irányadó európai részvényindexek többsége hétfő délután, a DAX 3,3 százalékos esése mellett a CAC40 3,9 százalékkal került lejjebb. Áprilisban az euróövezet feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexének végleges értéke az előzetes 33,6 pontnál is alacsonyabbra, 33,4 pontra zuhant a márciusi 44,5 pontról. Emellett a hangulatra az USA és Kína közötti, ismét kiéleződő feszültség is rányomta bélyegét. A magyar tőzsde is esik, a BUX 11,4 milliárd forintos forgalom mellett 1,9 százalékkal került lejjebb, a blue chipek kivétel nélkül esnek, míg a BUX komponensei közül nagyobb erősödésére egyedül a Graphisoft Park részvényei képesek ma.