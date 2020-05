Emelkednek az európai tőzsdék a csütörtöki kereskedésben

Mérsékelt emelkedéssel indult a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos emelkedése mellett, a CAC 0,5 százalékkal kerül feljebb, míg a londoni tőzsde 0,2 százalékot emelkedett. Az milánói börze is feljebb került, az FTSE MIB 0,5 százalékot emelkedett, míg a spanyol tőzsde 0,5 százalékot erősödött. Befektetők arra figyelhetnek, hogy Németország, az Egyesült Királyság, és Dánia is a korlátozó intézkedések további lazítását helyezte kilátásba. A hangulatra az is hatással lehet, hogy Kína exportja váratlanul 3,5 százalékkal nőtt áprilisban, míg az elemzők 11 százalékos visszaesést vártak, ez pedig biztató jel lehet a gazdaság helyreállásával kapcsolatban.