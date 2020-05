Mérsékelt emelkedéssel indul a csütörtöki kereskedés Európában

Pénteken hajnalban teszi közzé az első negyedéves gyorsjelentését az OTP. Most különösen izgalmas a bank beszámolója, mert ebből kaphatunk először pontos képet arról, hogy hogyan hat a koronavírus-járvány, és az arra válaszként adott korlátozó intézkedések, valamint gazdaságpolitikai lépések (lásd. hiteltörlesztési moratórium). Bár az év első két hónapja, és március első része is még erős lehetett a banknál, a bevételeken, és főként a kockázati költségeken, emiatt pedig az adózott eredményen is bizonyára látszani fognak már a válság első hatásai.