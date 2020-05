Fordulat a tőzsdéken, emelkedik Európa

Miközben a BUX esik, a Masterplast árfolyama 3 százalék feletti emelkedést mutat a ma reggeli kereskedésben. A vállalat tegnap este jelentette be, hogy a következő lépéséhez érkezett a márciusban elindított akvizíciója, miután kötelező érvényű megállapodást írt alá egy német gyár 50 százalékának megvásárlására. Az esemény nem csak azért jelentős a cég életében, mivel története legnagyobb felvásárlása lesz, hanem azért is, mert az egészségiparba is beszáll ezzel a magyar vállalat.

A társaság első lépésben 50 százalékos tulajdonrészt és menedzsment jogot szerzett a projekt céljából újonnan létrehozott közös vállalatban. Az új leányvállalat tevékenységi területe az egészségipar és az építőipar részére speciális flízek és többrétegű membránok gyártása lesz. A cég várható éves árbevétele meghaladhatja a 15 millió eurót