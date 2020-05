Vegyes a kép tengerentúli tőzsdéken

Mérsékelt elmozdulást látunk a tengerentúli tőzsdéken a Dow, az S&P 500, és a Nasdaq is 0,1 százalékkal került lejjebb. A hangulatra az USA és Kína között egyre fokozódó feszültség nyomta rá a bélyegét, miután a Peking lépéseket tett egy új nemzetbiztonsági törvény bevezetésére Hongkonggal szemben, viszont Donald Trump is reagált, szerinte az USA erősen felléphet Kína ellen, ha az további irányítást akar szerezni a városállam felett. Mindemellett az is a bizonytalanság forrás lehet, hogy Kína nem jelölt ki gazdasági növekedési célt az idei évre. Korábban nagyobb esést vetíttek előre a határidős indexek, viszont javította a hangulatot, hogy Anthony Fauci ma arról beszélt, hogy idén év vége előtt elkezdhetik a koronavírus vakcina gyártását az USA-ban, a Moderna készítményét pedig ígéretesnek nevezte.