Hurráoptimizmus, kitörés az amerikai tőzsdéken

Folytatódik az emelkedés Európában, miután Spanyolország bejelentette, hogy ismét fogadni fog külföldi látogatókat, a hírre pedig nagyot emelkedtek a turisztikai szektor részvényei, valamint a légitársaságok papírjai is. A mai kedvező hangulathoz az is hozzájárult, hogy a koronavírus-járvány okozta sokk után enyhén javult a fogyasztók hangulata májusban Németországban, a GfK nürnbergi gazdaságkutató intézet felmérésében felfelé mozdultak el a fogyasztók gazdasági és jövedelmi várakozásai, valamint vásárlási hajlandósága is, jelezve, hogy Európa legnagyobb gazdasága lassan kezd feléledni. Ez nekünk is jó hír, hiszen Magyarország jelentős kitettséggel rendelkezik a német gazdaság, illetve a német autóipar felé.