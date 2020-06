Keresik az irányt az amerikai tőzsdék a zavargások árnyékában

Felpattantak az európai tőzsdék hétfőn, a befektetők a gazdaságok újranyitásával kapcsolatos hírek mellett Donald Trump pénteki, Kínával kapcsolatos sajtótájékoztatóját emésztették, miután az amerikai elnök bejelentésében nem ejtett szót a Kínával korábban megkötött kereskedelmi megállapodásról, amit kedvezően fogadtak a befektetők. Emellett azonban bejelentette, hogy többé nem fogja Hongkongot autonóm területként kezelni az Egyesült Államok, a Kínára vonatkozó tarifákat, törvényeket egységesen applikálják majd a városra is. A korábbi emelkedések egy része elolvadt, miután a Bloomberg hétfőn arról számolt be, hogy a Kína arra utasította az állami vállalatokat, hogy szüneteltessék bizonyos agrártermékek vásárlását az Egyesült Államokból, beleértve többek közt a szójababot. A londoni tőzsde 1 százalékos erősödése mellett a milánói börze 0,8 százalékkal került feljebb, míg a párizsi részvényindex 1,2 százalékot erősödött. A magyar tőzsde mellett a bécsi, és a frankfurti börze is zárva tart ma, a tengerentúli tőzsdéken a megszokott ütemben folytatódik majd a kereskedés hétfőn.