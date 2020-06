Olvadnak a korábbi mínuszok az európai tőzsdéken

Lejjebb kerültek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,1 százalékos esése mellett, a CAC 0,8 százalékkal került lejjebb, míg az angol FTSE 100 0,7 százalékot esett. A milánói börze 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a spanyolt tőzsde 0,8 százalékot esett. A múltheti nagy emelkedés után várható volt egy korrekció erre a hétre, hiszen rövidtávon több tőzsdeindex is túlvetté vált. A német tőzsdén látjuk a legnagyobb esést, ez annak tudható be, hogy a feldolgozóipari vállalatok körében végzett felmérés szerint a cégek továbbra is pesszimisták Németországban. A termelési várakozásik indexe -20,4 pontot mutatott, ami jelentős javulás az áprilisi -51 pont után, de továbbra is érdemi zsugorodást jelez. Az áprilisi érték olyan alacsony volt, amilyet a német újraegyesítés óta nem láttak. Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy noha a kilábalás jeleit már láthatjuk, még továbbra is gyenge ipari adatok érkezhetnek Németországból a következő időszakban.