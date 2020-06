Több mint 1200 pontot zuhant a Dow

Kedvezőtlen hangulat uralkodik ma az európai részvénypiacokon, az autógyártó szektort is ütik. A Fiat Chrysler és a PSA is nagyot esett, miután elhúzódhat az európai versenyellenes hatóság vizsgálata, amely a két cég jövőbeli összeolvadása által, a kisteherautó szegmensben való túl nagy piaci részesedés szerzése miatt vált szükségessé. A Bloomberg információi szerint a vizsgálat akár októberig is elhúzódhat. A Fiat Chryler részvényeivel ideiglenesen felfüggesztették a kereskedést, majd tovább esett az árfolyam, miután a kereskedés újraindult.