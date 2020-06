Követhetelen hullámvasúton az amerikai tőzsdék

A tegnapi jelentős esés után ma felpattantak a világ tőzsdéi, a BUX is 2,4 százalékos pluszban jár már. A magyar tőzsdén az OTP ma messze a legjobban teljesítő részvény, valamint a régiós bankszektorban is első helyen áll az emelkedésben. A bankpapír mai emelkedésében szerepet játszhat bank tegnapi Reutersnek adott interjúja, amelyben többek között szó esett arról is, hogy az OTP továbbra is kutatja az akvizíciós lehetőségeket.