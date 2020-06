Kifogyott a lendület, lefordultak az európai tőzsdék

Esés jöhet a tengerentúli tőzsdéken, a határidős indexek állása alapján a Dow 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb, az S&P 500 0,4 százalékot gyengülhet, a Nasdaq pedig előző napi záróértéke közelében nyithat. A piaci hangulatra rányomja a bélyegét, hogy gyorsul a koronavírus terjedésben a világban, az újranyitó USA-ban is több államból emelkedő esetszámokról számoltak be. Emellett megérkezett a friss munkanélküliségi adat is, 1,5 millió amerikai lett munkanélküli a koronavírus miatt a június 12-i héten, ezzel a járvány kezdete óta 45,6 millióan veszítették el az állásukat. A tartósan munkanélküliek száma ennél jóval kisebb, 20 millió 544 ezer, és már az új segélykérelmek is hétről hétre csökkenést mutatnak - igaz, most csak mérsékelt volt a csökkenés.