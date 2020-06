Nem tudják lerázni magukról a járványügyi aggodalmakat az európai tőzsdék

A Gloster részvényeivel június 9-én indult el a kereskedés a BÉT Xtend piacán, miután a társaság zártkörű tőkeemelése április 30-án sikeresen, túljegyzéssel zárult le, amelynek keretében a hazai informatikai vállalat mintegy 1,1 milliárd forintot vont be, miközben a tulajdonos 65 százalékos tulajdonrészt megtartott az általa alapított cégben.

A társaság több fontos bejelentést is tett az elmúlt hetekben, a Gloster június 10-én arról számolt be, hogy lezárta az Euroway akvizícióját, melynek eredményeként a Gloster az Euroway egyedüli tagjává vált. A Gloster 2019 januárjában már többségi tulajdont szerzett az Euroway Networking Infokommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft-ben, ezen tranzakció zárására került sor június elején. A társaság továbbá azt is bejelentette a múlt héten, hogy nagyértékű informatikai eszközök szállításáról írt alá szerződést a DMC Equipment Rental Kft.-vel. A társaság a szerződés szerint hálózatbiztonsági és határvédelmi megoldást, valamint biztonságos vezeték nélküli hálózati megoldást szállított a Duna Medical Center új kórházi épületéhez. A Gloster árfolyama hétfőn nagyot emelkedett, a társaság részvényárfolyama 6,2 százalékkal került ma feljebb.