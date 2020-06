Lefordult Amerika, a járványügyi félelmek vetnek árnyékot a tőzsdékre

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Európában lefordultak a tőzsdék, miután a befektetőket a több amerikai államban is emelkedő koronavírus-fertőzések száma aggasztotta, majd a nap második felében a kontinens irányadó részvényindexei tovább estek. A magyar tőzsde is lefordult. A tengerentúli esnek, a hangulatra Donald Trump újabb vámfenyegetése és az IMF által közzétett és a korábbinál borúsabb előrejelzés is rányomta bélyegét.