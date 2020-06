Összejött minden: esik Amerika, szakad az olaj

Az Egyesült Államokban több területen is markánsan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma, ami a lezárások/korlátozások feloldását elnyújthatja, ez pedig az üzleti-gazdasági kilátásokat jelentősen rontja. Közben az IMF éppen ma tette közzé az áprilisihoz képest is sokkal borúsabb világgazdasági előrejelzését, ami szintén rontja a befektetői hangulatot és az sem kedvez ennek, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború mellett most Európa felé nyit egy frontot a Trump-adminisztráció, igaz remélhetőleg csak korlátozott termék- és országkört érintve. Mindezek együtt elegek voltak ahhoz, hogy a nyitást követően lefelé forduljanak a vezető amerikai részvényindexek is, és egyre nagyobbá váljon az esés. Az olaj piacán a fentiek mellett az is rontotta még a kedélyeket, hogy a mai adatok alapján sorozatban harmadik napja nőnek a tartalékok, így túlkínálatossá válhat a piac.

Az elmúlt napokban Arizonából, Texasból és Kaliforniából is rekordot jelentő új koronavírus-fertőzöttet jelentettek és közben New York, New Jersey és Connecticut államokban a helyzet romlása miatt arra kényszerültek a kormányzók, hogy kéthetes karantént rendeljenek el azok számára, akik ezekbe az államokba érkeznek. Ez nyilván jelentősen rontja ismét az utazási kedvet és az üzleti kilátásokat is, ez pedig jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a részvénypiacok szakadnak, az olaj pedig zuhan. A vezető amerikai részvényindexek jelenleg 2,5-3,0%-os esést mutatnak, és közben a WTI augusztusi határidős árfolyama 37,5 dollár közelébe, 6,5%-kal zuhant.