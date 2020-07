Éledezik a tőzsde a kereskedési rendszer meghibásodása után

A Bécsi Tőzsde hivatalos értesítése alapján nem működik az adatszolgáltatás. A leállás minden vendort egyformán érint, a probléma a bécsi, a prágai, a budapesti és a zágrábi tőzsdét érinti.

Közben megérkezett a BÉT közleménye is:

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) tájékoztatja a piaci szereplőket, hogy a mai (2020.07.01.) tőzsdenapon a tőzsdei kereskedés - a Származékos Szekció Határidős és Opciós Deviza Piac kivételével – a kereskedési rendszer meghibásodása miatt leállításra került. A jelenlegi helyzet a BÉT Általános Üzletszabályzata alapján ún. technikai szünetnek (trading halt) minősül. A BÉT mindent elkövet annak érdekében, hogy a meghibásodást a lehető legrövidebb időn belül elhárítsa, és a kereskedést megindítsa.

A Xetra honlapján a következő áll: Egy meghibásodás miatt nem áll rendelkezésre a Xetra T7. A hiba elhárítása folyamatban van.

Egyelőre a BÉT honlapján is csak a tegnapi záróárak láthatók a BUX és a hazai részvények esetében is. Tegnap - a negyedév és a félév utolsó napján - csúnya esés volt a magyar tőzsdén, a BUX index 1,9 százalékos esésével masszívan alulteljesítő volt, az esés elsősorban az OTP 3,8 és a Richter 1,7 gyenge teljesítményének tudható be.

Legutóbb április közepén merült fel probléma, április 14-én reggel még rendben elindult a kereskedés a magyar tőzsdén, a délelőtt folyamán azonban a kereskedési rendszer hibája miatt leállításra került. A hiba nem csak a magyar, de az osztrák, a cseh, a szlovén és a horvát tőzsdét is érintette. Akkor a technikai hiba elhárultával a kereskedés még aznap, 14:30-tól folytatódott.

Március elején is előfordult egy rendszerprobléma, akkor a délelőtt első felében nem lehetett kereskedni a hazai részvényekkel, nem voltak láthatók a magyar tőzsdén az instrumentumok árfolyamai, a kereskedés sem indult el, a Xetra kereskedési rendszernél jelentkezett a probléma.

A két, tavaszi kereskedési leállásról május végi interjúnkban a BÉT vezérigazgatóját, Végh Richárdot és Cselovszki Róbertet, az Erste Befektetési Zrt. elnökét is kérdeztük, Végh Richárd akkor elmondta, hogy a tőzsdei kereskedés leállását eredményező hibák nagyon ritkák, ennek ellenére idén két alkalommal összesen 6,5 óráig nem lehetett kereskedni a BÉT-en, ami kiugró eseménynek számít, hiszen ilyen a BÉT-nél nagyon ritkán fordul elő. A két eset egyszer a bécsi, egyszer pedig a frankfurti tőzsde rendszereiben bekövetkező hiba eredménye volt, hiszen a BÉT a német tőzsdei kereskedési rendszert használja, amit a bécsi tőzsde közvetítésével veszünk igénybe. A régiós tőzsdék által használt Xetra kereskedési rendszer ennek ellenére is a legmegbízhatóbbak közé tartozik.Cselovszki Róbert ehhez hozzátette, hogy a tőzsdék korrektül tájékoztattak a leállásról, a javítási folyamatról és az újraindulás várható időpontjáról is, ennek kapcsán nem volt negatív visszajelzés az ügyfelektől.