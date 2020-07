Felpattantak az amerikai tőzsdék a friss munkanélküliségi adatok után

Nincs megállás, egyre feljebb kerülnek az európai tőzsdék a csütörtöki kereskedés vége felé közeledve. Az európai részvénypiacokra is kedvező hatással volt, hogy a világgazdaság motorjának számító Egyesült Államokban komoly pozitív meglepetést okozott a júniusi munkanélküliségi adat, amely jelentősen felülmúlta az előzetes várakozásokat. A munkanélküliségi ráta csökkenése nagyrészt a gazdaság újranyitásával magyarázható, az azonban továbbra is kérdéses, hogy a csökkenő tendencia mennyire tud fennmaradni a jövőben, hiszen az USA-ban napi szinten jelentenek rekord számú koronavírusos esetszámokat, melynek hatására több államban ismét korlátozó intézkedéseket vezettek be.